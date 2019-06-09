بولندا – تأهل المنتخب الكوري الجنوبي أمس السبت، لنصف نهائي كأس العالم للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة في بولندا.

وأطاح المنتخب الكوري الجنوبي بنظيره السنغالي من ربع نهائي مونديال الشباب في مباراة مثيرة للغاية بضربات الترجيح بنتيجة 3-2، بعد التعادل في الشوطين الأصليين والإضافيين للمباراة بثلاثة أهداف لكل فريق.

تقدم منتخب السنغال بهدف عن طريق أوساينو كافين ديانيه في الدقيقة 37 من زمن اللقاء.

وعاد منتخب كوريا الجنوبية ليتعادل عبر” كانغ إن لي” من ضربة جزاء في الدقيقة 62 من زمن المباراة.

ولم يستمر التعادل أكثر من 14 دقيقة حتى نجح السنغال في التقدم بهدف ثان عن طريق إبراهيما نياني من ضربة جزاء.

وفي الوقت الذي أعتقد الجميع أن المباراة انتهت، عادت كوريا الجنوبية من بعيد بهدف التعادل القاتل عبر “جي سول لي” في الدقيقة 90+8 من زمن اللقاء.

لجأ الفريقان للشوطين الإضافيين، ينجح منتخب كوريا الجنوبية في التقدم بهدف ثالث عن طريق “تشو يونغ ووك” في الدقيقة 96 من زمن المباراة.

واستمرت الإثارة ليعود منتخب السنغال من جديد للقاء ويتعادل في وقت قاتل عبر أمادو سيس في الدقيقة 120+1 من زمن اللقاء.

واحتكم بعدها المنتخبين لضربات الجزاء الترجيحية والتي حسمها منتخب كوريا الجنوبية بنتيجة 3-2.

بذلك، أكمل المنتخب الكوري الجنوبي أضلع المربع الذهبي لمونديال الشباب، ويواجه منتخب الإكوادور في نصف النهائي، فيما يواجه المنتخب الأوكراني نظيره الإيطالي.

الأناضول