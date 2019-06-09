تقارير إعلامية: كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة “على طريقة جيمس بوند”

تقارير إعلامية: كيم أعدم جنرالا برميه في حوض أسماك مفترسة “على طريقة جيمس بوند”

كوريا ش – زعمت تقارير تناقلتها وسائل إعلام غربية إعدام الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أونغ، أحد جنرالاته برميه في حوض أسماك البيرانا المفترسة.

وقالت صحيفة “ميرور” وموقع “فوكس نيوز” إن الجنرال، الذي اتهم بالتخطيط للانقلاب على السلطة، ألقي في حوض الأسماك، قبل أن يموت غرقا أو متأثرا بجرحه.

وأضافت “ميرور” أن من تولوا إعدام الضحية قاموا بشق صدره وبتر يديه قبل رميه في الحوض.

وبحسب المصادر، فإنه ليس الواضح ما إذا كان الجنرال قد قٌتل على يد سمك البيرانا أم مات متأثرا بجراحه أم غرق.

وقيل إن الزعيم الكوري الشمالي استلهم هذه الطريقة من فيلم لجيمس بوند لعام 1977 “الجاسوس الذي أحبني”، حسبما جاء في التقرير.

وأسماك البيرانا تعيش في المياه العذبة في أنهار أمريكا الجنوبية، ومن المعروف عنها أسنانها الحادة ودمويتها لدى نهشها لحم ضحيتها.

جدير بالذكر أن العديد من التقارير الإعلامية السابقة عن حالات إعدام مسؤولين وعسكريين في كوريا الشمالية، ثبت بطلانها بعد ظهور الأشخاص المعنيين سالمين معافين بعدها بأيام.

والأسبوع الماضي، ذكرت شبكة (سي.إن.إن) الإخبارية الأميركية أن المبعوث النووي الكوري الشمالي الذي قالت صحيفة كورية جنوبية إن بيونغيانغ أعدمته لا يزال حيا، لكنه قيد الاحتجاز، ويخضع لتحقيق في دوره في قمة فاشلة مع الولايات المتحدة.

وخرجت سلسلة من التقارير المتضاربة مؤخرا عن تغييرات في الفريق الذي قاد المفاوضات مع الولايات المتحدة، بعد قمة فاشلة بين زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون والرئيس الأميركي دونالد ترامب بهانوي في فبراير.

وقالت (سي.إن.إن)، نقلا عن عدة مصادر لم تحددها، إن كيم هيوك تشول، الذي قاد الفريق الكوري الشمالي في محادثات على مستوى مجموعات العمل، لا يزال على قيد الحياة، لكنه محتجز لدى الحكومة. وأضافت أنه قد يواجه “عقابا شديدا”.

وناقضت بذلك تقرير صحيفة تشوسون إلبو الكورية الجنوبية التي ذكرت، نقلا عن مصدر لم تحدده، أن كيم هيوك تشول أعدم في مارس.

وأبلغت مصادر رويترز في ذلك الوقت بأن كيم هيوك تشول يواجه عقوبة، لكن لم تكن هناك أدلة على إعدامه.

وكالات