ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد حتى 2024

ريال مدريد يعلن تعاقده مع البلجيكي هازارد حتى 2024

إسبانيا – أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، امس التعاقد مع لاعب كرة القدم البلجيكي إيدين هازارد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ووفقًا لبيان منشور على موقع النادي الإليكتروني، ” توصل ريال مدريد وتشيلسي الإنجليزي لاتفاق يقضي بانتقال اللاعب هازارد للفريق، بانتظار إتمام الفحوصات الطبية اللازمة”.

وأضاف البيان “سيرتبط هازارد مع النادي بعقد للسنوات الخمسة المقبلة، حتى 30 يونيو/ حزيران 2024”.

ولم يتم الكشف عن القيمة المالية للصفقة التي أبرمها ريال مدريد مع تشيلسي بشأن إتمام الصفقة.

بذلك، أصبح هازارد ثالث صفقات ريال مدريد في سوق الانتقالات الصيفية، بعد البرازيلي إيدير ميليتاو من بورتو البرتغالي، والصربي لوكا يوفيتش من أينتراخت فرانكفورت الألماني.

يذكر أن هازارد لعب منذ انتقاله لتشيلسي 352 مباراة في مختلف البطولات مسجلًا 110 أهداف، وساهم في صناعة 81 هدفًا، وحقق ستة ألقاب.

الأناضول