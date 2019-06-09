إسبانيا – انتشرت تقارير إعلامية قالت إن النجم الفرنسي أنطوان غريزمان التقى بناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جيرمان وتوصل معه إلى اتفاق للعب مع الفريق في الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة “سبورت” الكتالونية أن الاتفاق قد تم بالفعل مع بطل الدوري الفرنسي، لكن التوقيع الرسمي لن يكون حتى الأول من شهر يوليو المقبل، حيث سينخفض الشرط الجزائي في عقده من 200 مليون يورو إلى 120 مليونا.

وكان قد ارتبط اسم اللاعب البالغ 28 عاما بقوة بالانتقال إلى برشلونة الإسباني، منذ إعلان الفرنسي الدولي رحيله عن أتلتيكو مدريد قبل ثلاثة أسابيع، لكن رفض غرفة ملابس الفريق له بعد تصرفه في الموسم الماضي حين قرر البقاء مع أتلتيكو مدريد ورفض عرضا للعب مع برشلونة بعد الاتفاق المبدئي بينهما.

وألمح غريزمان أمس في مقابلة مع قناة “تيلي متان” الفرنسية أن مستقبله محسوم فعلا، وأنع يعلم أين سيلعب في الموسم المقبل.

وأشارت الصحيفة أن غريزمان سيكون بديل الأوروغواياني إدينسون كافاني في النادي الباريسي.

وقضى غريزمان في صفوف أتلتيكو مدريد خمس سنوات، قادما من ريال سوسيداد عام 2014 مقابل 30 مليون يورو، ولعب مع الروخي بلانكوس 256 مباراة ، نجح بتسجيل 133 هدفا وصنع 50 هدفا.

المصدر: sportam.info