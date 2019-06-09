أبوظبي – ارتفعت غالبية البورصات العربية في نهاية تداولات الأحد، بعد عطلة عيد الفطر، مع إقبال المستثمرين على الشراء، مقتفين أثر المكاسب القوية في أسواق المال العالمية.

وقفزت مؤشرات الأسهم العالمية الكبرى، وهوت عائدات سندات الخزانة الأمريكية يوم الجمعة، بعد تباطؤ نمو الوظائف مما عزز الآمال في خفض أسعار الفائدة الأمريكية، بينما صدرت تلميحات عن إحراز تقدم في المعارك التجارية لواشنطن.

وجاءت بورصة السعودية، الأكبر في العالم العربي، بصدارة الأسواق الرابحة مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 2.15 بالمئة إلى 8699 نقطة، مدعومة بمكاسب شبه جماعية للأسهم القيادية، لا سيما في قطاعي المصارف والبتروكيماويات.

وفي الكويت، ارتفع المؤشر الأول بنسبة 1.52 بالمئة إلى 6372 نقطة، وزاد المؤشر العام بنحو 1.26 بالمئة إلى 5837 نقطة، فيما ارتفع المؤشر الرئيس بنسبة 0.53 بالمئة ليغلق عند 4792 نقطة.

وصعدت بورصة مصر مع انخفاض مؤشرها الرئيس “إيجي أكس 30″، الذي يقيس أداء انشط ثلاثين شركة، بنسبة 0.9 بالمئة إلى 13911 نقطة، وسط عمليات شرائية من قبل المصريين والعرب، مقابل ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية.

وزادت بورصة البحرين بنسبة 0.79 بالمئة إلى 1446 نقطة، مع صعود أسهم “الأهلي المتحد” بنسبة 2.19 بالمئة و”جي اف اتش” بنحو 1.63 بالمئة و”بتلكو” بنسبة 0.29 بالمئة.

وربحت بورصة مسقط ما نسبته 0.33 بالمئة إلى 3954 نقطة، مستفيدة من مكاسب أسهم “الأنوار للسيراميك” بنسبة 3.9 بالمئة و”الأسماك العمانية” بنسبة 3.2 بالمئة و”المدينة تكافل” بنسبة 2.4 بالمئة.

وأغلقت بورصة الأردن على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1806 نقطة، مع ارتفاع أسهم مثل “مناجم الفوسفات” بنسبة 2.5 بالمئة و”بنك الأردن” بنسبة 0.46 بالمئة و”البنك العربي” 0.16 بالمئة.

وصعدت بورصة دبي مع ارتفاع مؤشرها العام بنسبة 1.17 بالمئة إلى 2650 نقطة، مستفيداً من مكاسب أسهم العقار والبنوك ومن بينها “أرابتك” بنسبة 5.84 بالمئة و”الإمارات دبي الوطني” بنسبة 2.7 بالمئة.

بينما انخفضت بورصة العاصمة أبوظبي بنسبة 0.95 بالمئة إلى 4956 نقطة، مع هبوط أسهم “أبوظبي التجاري” بنسبة 2.67 بالمئة و”الدار” بنسبة 2.2 بالمئة و”أبوظبي الأول” بنحو 1.21 بالمئة.

فيما يلي أداء البورصات العربية، بارتفاع أسواق:

السعودية: بنسبة 2.15 بالمئة إلى 8699 نقطة.

الكويت: بنسبة 1.52 بالمئة إلى 6372 نقطة.

دبي: بنسبة 1.17 بالمئة إلى 2650 نقطة.

مصر: بنسبة 0.9 بالمئة إلى 13911 نقطة.

البحرين: بنسبة 0.79 بالمئة إلى 1446 نقطة.

مسقط: بنسبة 0.33 بالمئة إلى 3954 نقطة.

الأردن: بنسبة 0.01 بالمئة إلى 1806 نقطة.

فيما انخفض سوق:

أبوظبي: بنسبة 0.95 بالمئة إلى 4956 نقطة.