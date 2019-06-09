مصر – نفت ياسمين عيسى طليقة الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، اتهامه لها بمحاولة تشويه صورة زوجته أنغام، خلال حواره في برنامج “توأم روحي”.

وكان المضيف نيشان أكد خلال الحلقة أنه سمع بنفسه رسالة عبر تطبيق “واتساب” من شخص قريب للغاية من أحمد إبراهيم، قال لطليقته ياسمين: “اعملي نفسك منهاره وفوتي ع المستشفى حتى نُشهر بأنغام على السوشيال ميديا”، ليجيبه إبراهيم بالإثبات، قائلاً: “والشخص ده قالها اعملي نفسك إنك عرفتي إن أنغام على علاقة بجوزك وإنها مش مراته”، ليرد نيشان: “عايزين يعملوها عشيقة”.

وشدد إبراهيم على وجود حملة منظمة هدفها تشويه أنغام، خاصة بعد هذا التسجيل الصوتي لأحد المقربين منه والذي طلب من زوجته السابقة التظاهر بالإغماء ودخول المستشفى كي تبدو ضحية زواج زوجها من أنغام، بهدف الترويج لفكرة أن أنغام عشيقة زوجها، وبأنها لا تعلم شيئاً عن علاقتهما رغم أنها تعلمها منذ البداية، على حد قوله.

ووجه أحد المتابعين سؤالاً لياسمين حول مدى صحة هذا الحديث، لتجيب بالنفي، كاتبة: “طبعاً كلام غير صحيح”.

وسائل اعلام مصرية