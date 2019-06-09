مصر – نفت أسرة الفنان المصري الكبير جورج سيدهم، شائعة وفاته التي انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وردت عليها بالاحتفال بعيد ميلاده الـ82.

وسبق للصحفي والإعلامي المصري إلهامي مقار، أن أعلن عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وفاة والد زوجته، فكتب قائلا: “انتقل إلى الأمجاد السماوية صباح اليوم الأب والصديق المرحوم جورج سيدهم أرمانيوس، حمايا، زوج الأستاذة مارسيل طانيوس، ووالد كل من أنجي ودينا وميري جورج سيدهم، وسنوافيكم بتفاصيل الجنازة والعزاء لاحقا”.

ولم يلتفت أحد إلى أن زوجة الفنان سيدهم، تدعى ليندا، إضافة إلى أنه ليس لديه أبناء “إناث”، ليتبين أن المتوفى هو جورج سيدهم أرمانيوس، وهو رجل أعمال مصري.

وجاء رد عائلة وأسرة الفنان الشهير، بالاحتفال بعيد ميلاده، وظهر على كرسي متحرك، وبدت عليه علامات السعادة وسط جو عائلي بهيج، وترديد الأغاني وتقطيع قالب حلوى.

والفنان جورج سيدهم من مواليد جرجا بسوهاج عام 1938، والتحق بجامعة عين شمس وتخرج من كلية الزراعة عام 1961، ثم التقى بزميليه سمير غانم والضيف أحمد، وأنشأ معهما فرقة “ثلاثي أضواء المسرح”، كما شاركوا معا في أعمال تلفزيونية وسينمائية ومسرحية، وبرزوا في أول فوازير لرمضان من إخراج محمد سالم.

المصدر: وكالات