موسكو – اوضح وزير الاقتصاد والمالية الفنزويلي طارق العيسمي، في حديث له على هامش منتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، إن بلاده عثرت آلية تسديد مالية بالروبل، للتعامل مع روسيا.

وأشار إلى أن العقوبات الأحادية الجانب التي تفرضها الولايات المتحدة على فنزويلا، تعوق استخدام النظام التقليدي للتسديد والدفع بالدولار، ولذلك اضطرت السلطات الفنزويلية إلى “تقييم جميع الآليات”.

وقال العيسمي: “لهذا السبب، أنشأنا آلية للدفع للوفاء بالتزاماتنا تجاه روسيا، وستكون العملة المستخدمة خلال ذلك، الروبل”.

وفي وقت سابق أفادت الأنباء بأن وزارة الخزانة الأمريكية وسعت قائمة العقوبات ضد فنزويلا، وضمت الشركات المشاركة في الشحن إليها.

ووفقا للقائمة المنشورة على الموقع الإلكتروني للوزارة، شملت التدابير التقييدية شركات عديدة، من بينها Monsoon Navigation Corporation وSerenity Maritime Limited .

المصدر: قناة زفيزدا التلفزيونية