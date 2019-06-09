فوز وادي زم على خريبكة في الدوري المغربي

فوز وادي زم على خريبكة في الدوري المغربي

المغرب – حقق فريق سريع وادي زم، أمس الفوز على ضيفه أولمبيك خريبكة بهدف دون رد، في ختام مباريات الجولة التاسعة والعشرين للدوري المغربي لكرة القدم.

جاءت المباراة مثيرة من الطرفين، ونجح سريع وادي زم من التقدم بهدف عن طريق محمد الجعواني في الدقيقة 36 من زمن اللقاء.

وفي الشوط الثاني، حاول أولمبيك خريبكة العودة في النتيجة ولكن لم تنجح محاولاته.

بهذه النتيجة، ارتقى سريع وادي زم للمركز التاسع برصيد 36 نقطة، فيما تجمد رصيد أولمبيك خريبكة عند 33 نقطة في المركز الثالث عشر.

ويتصدر المسابقة فريق الوداد برصيد 58 نقطة وتوج بالبطولة رسميًا.

ويعد الوداد أكثر الأندية تتويجًا بالمسابقة بإجمالي 20 لقبا بإضافة الموسم الحالي.

الأناضول