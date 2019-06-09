فرنسا – نجحت سيدات إيطاليا في خطف 3 نقاط في مستهل مشوارهن في مونديال فرنسا، بعد الفوز على أستراليا 2-1 اليوم الأحد في الجولة الافتتاحية لمنافسات المجموعة الثالثة.

وقلب “الآزوري” تأخره بهدف دون رد في الشوط الأول إلى فوز غال 2-1 ليحافظ على تفوق المنتخبات الأوروبية في البطولة حتى الآن.

وفي المجموعة نفسها تفوقت سيدات السامبا البرازيليات على نظيراتهن في المنتخب الجمايكي بثلاثية نظيفة سجلتها كريستيان وهو أول “هاتريك” في البطولة.

وتواجه غدا الاثنين، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، سيدات الأرجنتين لاعبات المنتخب الياباني، فيما تواجه سيدات كندا نظيراتهن الكاميرونيات.

المصدر: وكالات