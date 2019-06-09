اليابان – صرحت المديرة التنفيذية لصندوق النقد الدولي، كريستين لاغارد، إن التهديد الرئيس للنمو العالمي ينبع من التوترات التجارية المستمرة.

جاء ذلك، في بيان صادر عن لاغارد، في ختام اجتماع مجموعة العشرين (G20) لوزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في فوكوكا، باليابان.

وذكرت أن التعريفات الأمريكية والصينية، بما في ذلك تلك المطبقة في العام الماضي، يمكن أن تقلل من مستوى الناتج المحلي الإجمالي العالمي بنسبة 0.5 بالمئة في 2020 أو 455 مليار دولار.

ونشبت حرب تجارية بين أكبر اقتصاديين في العالم خلال مارس/ آذار 2018، واتفق البلدان على إجراء مفاوضات في نهاية العام الماضي، للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.

وقالت لاغارد: خطر ثان للنمو العالمي، يتمثل في انخفاض أسعار الفائدة بشكل كبير، ما قد يرفع من مستويات الديون في العديد من الاقتصادات المتقدمة.

ورأت أن الأولوية الأولى، يجب أن تكون في حل التوترات التجارية الحالية – بما في ذلك إلغاء التعريفات الحالية وتجنب الجديدة؛ ومواصلة العمل لتحديث نظام التجارة الدولية.

ويجتمع وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية، لدول مجموعة العشرين، في مدينة فوكوكا اليابانية، تمهيدا لاجتماع قادة بلدان المجموعة، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري، في مدينة أوساكا اليابانية.

وتضم مجموعة العشرين، بلدان: تركيا والأرجنتين وأستراليا والولايات المتحدة والصين، وبريطانيا، والبرازيل وكندا والهند وفرنسا وإندونيسيا، وإيطاليا وألمانيا والمكسيك واليابان وروسيا، وكوريا الجنوبية والسعودية وجنوب إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

الأناضول