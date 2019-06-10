إيران تعتقل 800 ألف شخص حاولوا عبور الحدود بصورة غير شرعية العام الماضي

إيران تعتقل 800 ألف شخص حاولوا عبور الحدود بصورة غير شرعية العام الماضي

إيران – أعلن قائد حرس الحدود الإيراني العميد قاسم رضائي، عن اعتقال أكثر من 800 ألف شخص حاولوا عبور حدود البلاد بصورة غير شرعية خلال العام الفارسي الماضي المنتهى في 20 مارس.

وقال في تصريح أدلى به لمراسل وكالة “إرنا” خلال زيارته التفقدية للمناطق الحدودية لمدينة ماكو بمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران، إن بين هؤلاء 70 ألفا حاولوا عبور حدود البلاد في محافظة أذربيجان الغربية فقط.

وأضاف، أنه تم خلال الأعوام الأخيرة اتخاذ إجراءات مؤثرة في التصدي للعبور غير الشرعي لحدود البلاد وسيتم المضي بها بكل جدية في العام الجاري.

وأوضح أنه إثر الإعلان أحيانا في أوروبا عن قبول لاجئين يحاول الرعايا الأجانب التوجه إليها عبر إيران بصورة غير شرعية ومن دون جوازات سفر وأوراق قانونية إلا أنه يتم التصدي لهذه الحالات باعتبارها مخالفة للقانون في جميع حدود البلاد المائية من “الخليج الفارسي” وبحر عمان وحول البلاد البرية في الشرق والغرب.

وأشاد بالتعاون الأمني مع تركيا لمواجهة العبور غير الشرعي من الحدود وأضاف أن هناك تنسيقا وتبادل معلومات مناسب بين البلدين.

وأوضح أن عملية التصدي للأفراد الذين يحاولون عبور الحدود بصورة غير شرعية مكلفة كثيرا لقوات حرس الحدود وقال، إن أهمية هذا الموضوع قابلة للبحث والدراسة في مختلف أبعادها.

يذكر أن محافظة أذربيجان لها حدود بطول 967 كم، منها 149 كم حدود مائية في الشمال عن طريق نهر ارس مع جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي التابعة لجمهورية أذربيجان و566 كم حدود برية في الشمال والغرب مع تركيا و252 كم حدود برية في الغرب مع العراق.

المصدر:”إرنا”