ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بمؤشرات قوية على تمديد خفض الإنتاج

ارتفاع أسعار النفط مدفوعة بمؤشرات قوية على تمديد خفض الإنتاج

فيينا – أرتفعت عقود النفط الآجلة في بداية التعاملات الأسبوعية، الإثنين، مدفوعة بإمكانية إعلان تحالف “أوبك +” تمديد اتفاق خفض الإنتاج، المنتهي في 30 يونيو/ حزيران الجاري.

وتعقد المنظمة ومنتجين مستقلين “أوبك +” اجتماعا في العاصمة النمساوية فيينا، مقر “أوبك”، خلال وقت لاحق من الشهر الجاري؛ لبحث مستقبل اتفاق خفض الإنتاج.

وبدأ التحالف خفض الإنتاج النفطي بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا، لمدة 6 أشهر، اعتبارا من مطلع العام الجاري.

وبحلول الساعة (07:24 تغ)، صعدت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت تسليم أغسطس/ آب، بنسبة 0.30 بالمئة أو 19 سنتا، إلى 63.48 دولارا للبرميل.

كما صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط، بنسبة 0.46 بالمئة أو 24 سنتا إلى 54.23 دولارا للبرميل.

الأناضول