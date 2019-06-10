تل أبيب – أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن تل أبيب لم تتلق بعد دعوة رسمية من واشنطن لحضور “ورشة العمل” الاقتصادية في البحرين أواخر يونيو الجاري الخطوة الأولى في تطبيق “صفقة القرن”.

ونقلت القناة الـ13 الإسرائيلية عن مسؤول رفيع المستوى قوله إن صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر أوضح أثناء اجتماع عقده في 30 مايو مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن في انتظار التأكيدات من دول عربية رئيسية حول حضورها المؤتمر قبل توجيه دعوة رسمية لتل أبيب.

وأشارت القناة إلى أن الولايات المتحدة تشعر بقلق خاص إزاء موقف مصر والأردن، لكونهما دولتين أبرمتا معاهدتي سلام كاملتين مع إسرائيل، ومن المتوقع أن تكونا بين المستفيدين من مليارات الدولارات من المساعدات التي تأمل الولايات المتحدة في إقناع دول الخليج الثرية بدفعها في “ورشة العمل الاقتصادية” التي تنظم في البحرين.

وكانت السلطة الفلسطينية قد رفضت المشاركة في مؤتمر البحرين و”صفقة القرن” عموما احتجاجا على سياسات إدارة ترامب تجاه الفلسطينيين، فيما أعلنت بعض الدول العربية بما فيها السعودية والإمارات وقطر عن نيتها حضور المؤتمر.

المصدر: “تايمز أوف إسرائيل”