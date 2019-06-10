العراق – كشف مدير الإنتربول العراقي اللواء صادق فرج عبد الرحمن، عن صدور 653 نشرة حمراء دولية بحق عراقيين مطلوبين لبغداد.

وقال في تصريحات صحفية إن “هناك 653 مواطنا عراقيا صدرت بحقهم نشرات حمراء دولية وننتظر استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة بخصوص ملفات استرداد المطلوبين”.

وبصدد أمين بغداد السابق الذي أطلقت سراحه السلطات السورية، أوضح أن “الإنتربول السوري هو من أشعرنا بإلقاء القبض على أمين العاصمة السابق المهندس نعيم عبعوب، وأن هناك ملف استرداد يجهز بحقه مع الجهات العراقية المختصة”.

وأضاف أن “نجم الدين كريم محافظ كركوك السابق والمطلوب للقضاء العراقي بتهم مختلفة لم يطلق سراحه، إذ يتيح القانون اللبناني للمطلوبين الخروج بكفالة بعد حجز جوازات السفر والمستمسكات الخاصة لحين استكمال الملفات الخاصة”.

المصدر: RT