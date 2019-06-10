ليبيا – قال عضو مجلس النواب إبراهيم الدرسي إن محاولة إفشال وصول هشام عشماوي إلى مصر أمر حقيقي ووارد لتخوف الدوحة من کمية الأسرار المخزية التي سيدلي بها الإرهابي هشام عشماوي.

الدرسي لفت في تصريحات خاصة لصحيفة “الإتحاد” إلى أن تنظيم المرابطين الإرهابي الذي يقوده عشماوي انشق عن تنظيم القاعدة وتحصل على تمويل كبير وضخم من دولة قطر التي لا تخفي دعمها للجماعات الإرهابية المسلحة والتي تطلق عليهم الدوحة “الثوار”.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أنه لم يعد هناك شك لدى المراقبين في المنطقة بالصلات القوية بين الجماعات الإرهابية والمجموعات المسلحة في المنطقة ودولة قطر التي تضخ ملايين الدولارات لدعم الجماعات الإرهابية والمتطرفة.