روسيا – أعاد الجيش الروسي، تمركز طائرات الرادار المخصصة لكشف الأهداف البعيدة من طراز ” A-50″ في إقليم كراسنودار جنوبي روسيا.

وقال فاديم أستافييف، رئيس الدائرة الصحفية في الدائرة العسكرية الروسية الجنوبية، إن ” طائرات ” A-50″، تابعة للقوات الجوية والفضائية الروسية، انتقلت للتمركز في أحد المطارات العسكرية في كوبان جنوبي البلاد”.

وستشارك هذه الطائرات، في مراقبة الوضع الجوي فوق مياه البحر الأسود على خلفية مناورات الناتو الواسعة النطاق، التي تجري على أراضي عدد من أوروبا الشرقية المطلة على البحر الأسود.

وأشار أستافييف، إلى أن هذه الطائرات ستساعد في تجنيب وقوع حوادث محتملة، أثناء دخول طائرات وسفن مدنية، بالصدفة إلى مناطق مناورات الناتو.

وأضاف ممثل الجيش الروسي، أن مقاتلات من طراز “سو-27 إس إم 3” سترافق هذه “الرادارات الطائرة”، خلال تحليقها في الأجواء الدولية فوق البحر الأسود.

المصدر: نوفوستي