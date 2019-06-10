السعودية – بدأت السعودية بمنح تأشيرات إلكترونية يمكن الحصول عليها عبر الهواتف النقالة خلال دقائق لمواطني عدد من الدول، وذلك مع سعيها لرفع إيرادات قطاع السياحة لديها.

ويتزامن إطلاق التأشيرة مع انطلاق فعاليات “موسم جدة” السياحي السبت الماضي، والذي يستمر مدة 40 يوما ويتضمن فعاليات ترفيهية وفنية وثقافية متنوعة.

وذكرت اللجنة المنظمة لفعاليات “موسم جدة”، أن “الحصول على التأشيرة سيتاح بشكل خاص لزوار “موسم جدة”، إذ تم ربط إصدار التأشيرة بشراء تذاكر لأي من المناسبات والفعاليات التي يقدمها الموسم”.

ويضمن شراء تذكرة الدخول للسائح الحصول على التأشيرة السياحية الإلكترونية بشكل فوري وفي غضون دقائق فقط، وذلك من خلال تسجيل الدخول على الموقع الإلكتروني (sharek.com.sa) واتباع الإرشادات، لتصدر التأشيرة فورا، إذ سيتم إرسالها إلى المسافر عن طريق البريد الإلكتروني، ليقوم بطباعتها وتقديمها إلى السلطات السعودية لدى وصوله إلى المملكة.

ولم تحدد اللجنة قائمة الدول، التي يستطيع مواطنوها استخراج تأشيرة زيارة إلكترونية للسعودية، لكن المملكة سمحت في ديسمبر الماضي، باستخراج التأشيرة بشكل تجريبي لمواطني الولايات وجميع الدول الأعضاء بمنطقة “شنغن” الأوروبية، وأستراليا، واليابان، وكوريا الجنوبية، وجنوب إفريقيا، وبروناي، وماليزيا، وسنغافورة، وتايوان.

المصدر: وكالات