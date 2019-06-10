ليبيا – اعتبر عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراتة أن أداء حكومة الوفاق بشكل إجمالي دون المستوى، مستثنياً بعض وزرائها الذين لم يسمهم ، وأنه يرى منهم تميزا في الأداء وأداء جيد.

الفقيه أضاف في حوار مع شبكة الرائد اطلعت عليه المرصد بأن هناك وزراء آخرين في حكومة الوفاق آداؤهم سلبي ومشبوه، معتبراً بأن دور رئيس الرئاسي “فائز السراج” مؤخراً ايجابي وأخلاقي ثابت حسب قوله.

وبشأن موقف قبائل المنطقة الشرقية من تقدم القوات المسلحة إلى العاصمة قال :” أنا متفائل بالمنطقة الشرقية، وستكون لها جولة مفاجئة وسريعة، ولأهلنا هناك عبارة شائعة “نحن كالجمل نقوم قومة واحدة”، والتاريخ يقول ذلك”.

وادعى الفقيه بأنه يتواصل مع عدد من ممثلي أهالي المنطقة الشرقية دون ان يذكر أسماء ، زاعماً بأن اهالي المنطقة الشرقية شعروا بأنهم استدرجوا في حرب خاسرة دمرت النسيج الليبي بشكل كبير، وأنه يعلم بأن أهل المنطقة الشرقية ضد عمليات القوات المسلحة في طرابلس.

واختتم الفقيه تصريحاته في هذه الجزئية بالزعم بأن القائد العام للقوات المسلحة المشير حفتر قد استفاد مما وصفه بـ” العمل الاستخباراتي والأمني والإغراءات بشكل مؤقت، مدعياً بأن القوات المسلحة تخفي ضحاياها في معارك طرابلس حسب قوله.