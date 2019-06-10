فرنسا – أعرب المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو عن قلقه إزاء التوتر المتزايد حول برنامج إيران النووي، داعيا جميع الأطراف إلى وقف التصعيد عبر الحوار.

وأشار أمانو في تصريح أدلى به اليوم الاثنين أثناء اجتماع مجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة، إلى أهمية مواصلة الحوار بين إيران والقوى الكبرى لمنع طهران من استئناف تطوير برنامجها النووي، آملا في التوصل إلى سبل الحد من التوترات من خلال الحوار. وتابع: “من الضروري أن تنفذ إيران التزاماتها”.

وجاءت هذه التصريحات في وقت أصبح فيه الاتفاق النووي المبرم بين إيران ومجموعة 5+1 عام 2015 على وشك الانهيار التام إثر انسحاب الولايات المتحدة منه العام الماضي وتشديد عقوباتها ضد طهران.

وأعلنت إيران الشهر الماضي وقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي، معربة عن عزمها على رفع مستوى تخصيب اليورانيوم ما لم يتمكن الأوروبيون خلال 60 يوما من حماية مصالحها التجارية من العقوبات الأمريكية.

المصدر: “أسوشيتد برس” + “رويترز”