مصر – كشف موقع “هسبورت”، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” يدرس مقترحا لإعادة مباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد المغربي قبل انطلاق نهائيات كأس إفريقيا.

وذكر الموقع المغربي نقلا عن مصادر مقربة من “الكاف”، أن الأزمة القانونية التي يمكن أن تصاحب إرجاء إعادة المباراة إلى ما بعد كأس أمم إفريقيا، تتمثل في أن بعض لاعبي الفريقين ستنتهي عقودهم نهاية يونيو الحالي، كما أن الفريقين لن يستفيدا من خدمات اللاعبين الجدد الذين سيتعاقدون معهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بما أنهم غير مسجلين في لوائح مسابقة دوري أبطال إفريقيا لنسخة 2019.

وأوضح أنه وأمام هذه المعضلة، فإن مسؤولي “الكاف” يفكرون في مقترح بديل، وهو مدى إمكانية إجراء المباراة قبل انطلاق منافسات كأس أمم إفريقيا، المقررة في مصر خلال الفترة من الـ21 يونيو الجاري، حتى الـ19 من يوليو المقبل.

ويقضي المقترح المذكور بإجراء المباراة في أحد ملاعب مصر قبل انطلاق كأس إفريقيا، وفي حال تمت الموافقة عليه، فسيتم التواصل مع الاتحادين المغربي والتونسي لتحرير اللاعبين الدوليين للوداد والترجي من أجل المشاركة في هذا اللقاء بشكل استثنائي.

وقرر “الكاف” قبل أيام، إعادة مباراة إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي والوداد في دولة محايدة، بعد نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، بسب لأمور والأحداث التنظيمية المثيرة للجدل التي شهدتها مواجهة الإياب في تونس.

المصدر: “هسبورت”