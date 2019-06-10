ليبيا – قال وزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف إن زيارتهة لبلدية درنة تأتي بعد الحوادث الأخيرة التي شهدتها المدينة، ولترتيب الأوضاع الأمنية بها وتطويرها بما يعزز الاستقرار الأمني للمدينة.

المستشار بوشناف أوضح بحسب مكتب داخلية المؤقتة الإعلامي بأن مدينة درنة شهدت في 2 يونيو الجاري، تفجيرا مزدوجا استهدف عناصر الجيش الوطني المرابطين في درنة مخلفا عددا من الشهداء والجرحى ، مضيفاً :” نطمئن الجميع بأن الأمور كلها تحت السيطرة، وأن الفاعلين مرصودين وأن الأمر ليس له علاقة بمخطط وأن الأمر لن يتصاعد”.

وأشار وزير الداخلية إلى أن هذه الحوادث قد تكون وليدة اللحظة، مؤكداً بأنهم لن يسمحوا بتكرار هذه الافعال وأن مدينة درنة لن تعود للإرهاب إطلاقا حسب قوله.

وأوضح أن الاجتماع الأمني تم خلاله البحث في الخلل الذي أدى إلى هذه التفجيرات الإرهابية، وكيفية التصدي لها والحيلولة دون وقوعها مجدداً، لافتاً إلى أن تعاضد القوات المسلحة وقوات الأمن والشرطة واضح للعيان وأن سكان درنة متعاونون مع الجيش والشرطة في تأمين مدينتهم التي عانت الإرهاب طيلة السنوات الماضية.

وقال في ختام تصريحاته :”الدماء الغالية التي بذلت في تحرير درنة، والجيش الليبي العظيم الذي حررها جهوده لن تذهب هباء وإن قوات الأمن والشرطة ستكمل مهمة الجيش بعون الله تعالى بهمة الجميع من رجال الأمن والشرطة وأن كل سكان درنة يبحثون عن قيام الدولة”.