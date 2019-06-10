ليبيا – سيّرت الأمانة العامة للهلال الأحمر قافلة مساعدات إلى المتضررين من السيول في غات وذلك بالتنسيق والترتيب مع غرفة الطوارئ بالأمانة العامة.

الأمانة العامة للهلال الاحمر أشارت بحسب المكتب الإعلامي التابع لها إلى أن فروع أوباري وسبها وتراغن والشاطئ وإجدابيا إستجابت لتلبية احتياجات المتضررين من السيول من مساعدات غذائية وغير غذائية في مراكز الايوائية.

يشار إلى أن الهلال الأحمر فرع غات قد أشرف على القافلة الإغاثية لتصل إلى المنكوبين في العراء بكل من (وادي تازروك، إيسين) جنوبي المدنية.