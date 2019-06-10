الولايات المتحدة – أصبحت الهواتف الذكية من أهم الأجهزة الإلكترونية التي نحملها معنا، ونستخدمها طوال الوقت، ونتيجة لذلك أصبح هاتفك الذكي مصدرا لمعرفة كل شيء عنك ابتداءً من تتبع الموقع الجغرافي بدقة، والتواريخ، والأوقات، وماذا فعلت قبل وبعد فتح التطبيق أو موقع الويب، والشركات التي تقدم خدماتك المفضلة.

يوجد بعض حالات التتبع التي لا يمكن تجنبها، حيث تتبع شركات الاتصالات موقعك الجغرافي باستمرار نظرا لأن هاتفك يبحث كل بضع ثوان عن أقوى إشارة من الأبراج الخلوية القريبة، كما أنهم يتتبعونك للتأكد من إمكانية العثور عليك في حالات الطوارئ.

أظهرت تقارير في الفترة الأخيرة، مدى سهولة التعرف على الأشخاص، وتحديد موقعهم الجغرافي من خلال بيانات مجهولة المصدر تُجمع بواسطة التطبيقات على الهواتف الذكية، وبالرغم من أن المعلومات المقدمة من التطبيقات لا تحدد دائما هوية المستخدم، إلا أن تتبع الموقع الجغرافي غالبا ما يكون دقيقا جدا بحيث يمكن استخدامه للتعرف على سلوك وعادات الشخص، نظرا لأنه يوضح الأماكن التي يذهب إليها خلال اليوم، وبناء عليه تقوم العديد من هذه التطبيقات باستخدام هذه البيانات لصالحها، أو تبيعها للمعلنين وغيرهم من الشركات التي تحتاج لهذه البيانات.