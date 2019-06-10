ليبيا- عقدت بلدية سرت أمس الأحد اجتماع طارئ لبحث مشكلة شح المياه القادمة من خزان اجدابيا الرئيسي منذ ثلاثة أسابيع والحلول الممكن تطبيقها لتفادي الأزمة.

مدير مكتب الإعلام بالبلدية محمد الاميل قال وفقاً قناة “218” إن المجتمعين توصلوا إلى اتفاق بأن تبدأ مديرية الأمن بسرت بإقفال صمامات المياه بالمشاريع الزراعية الـ9 الواقعة شرق سرت ليتم تعبئة الخزانات.

وأضاف الأميل أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يوم الثلاثاء المقبل مع الأجهزة المختلفة وإدارة المرافق المحلية لإيجاد آلية موحدة لتوزيع المياه بالتساوي.

يشار إلى أن الاجتماع الذي ترأسه عميد بلدية سرت مختار المعداني عقد بحضور العديد من المسؤولين المعنيين بالأزمة.