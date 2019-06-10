واشنطن – أشاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإنجازاته وقال إنه لو أبرم الرئيس السابق باراك أوباما الصفقات التي أبرمها هو، لكانت وسائل الإعلام “الفاسدة” قد أشادت به ليلا ونهارا.

وأضاف ترامب أنه لو أبرم أوباما الاتفاقيات التي أبرمها هو، مثل الحدود والاقتصاد، لكانت وسائل الإعلام الفاسدة ستشيد به على نحو لا يصدق.

وتابع أن وسائل الإعلام كانت ستطالب بيوم عطلة رسمية، أما “معي ورغم سجلنا القياسي في الاقتصاد وكل ما قمت به، فصفر”.

وهاجم ترامب أيضا وسائل الإعلام اليوم، في تغريدات على صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، وتوعد بتوجيه ضربة لوسائل الإعلام وموظفيها الذين ينشرون تقارير كاذبة عن الإدارة الأمريكية والبيت الأبيض.

وكتب: “أعلم أنه ليس تصرفا “رئاسيا” الرد على وسائل الإعلام الفاسدة، أو الأشخاص الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام الفاسدة، الذين يدلون بتصريحات خاطئة عني أو عن الإدارة الأمريكية”.

وتابع: “المشكلة هي، إذا لم ترد سيعتقد الناس أن الأخبار المزيفة صحيحة، ولذلك سوف نرد”.

ونفى ترامب في الثاني من يونيو الجاري أن يكون قد نعت ميغان ماركل زوجة الأمير البريطاني هاري ودوقة ساكس بـ”الكريهة” بسبب تصريحاتها السابقة عنه.

وكتب: “لم أصف ميغان ماركل أبدا بأنها “كريهة”، هذه فعلة وسائل الإعلام الكاذبة… هل ستقوم “سي إن إن” و”نيويورك تايمز” وغيرها بتقديم الاعتذار؟ أشك بذلك!”.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة “صن” البريطانية وعدد من وسائل الإعلام الأجنبية الأخرى أن ترامب وصف ميغان ماركل بأنها “كريهة” بسبب تصريحاتها السابقة المنتقدة له.

وكانت الممثلة الأمريكية ماركل تنتقد بشدة ترامب، قبل زواجها من الأمير هاري.

المصدر:وسائل التواصل الاجتماعي