وادعى الموقع الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي “نتسيف نت”، أن “العراق سيكون حلقة الوصل المهمة والرئيسة بين البلدين، إيران والولايات المتحدة الأمريكية، للعمل على توقيع اتفاق مبدئي بينهما”.

ورأى الموقع الإلكتروني العبري أن “الاتفاق بينهما يقضي بسماح الإدارة الأمريكية ل‍إيرانببيع كميات كبيرة من النفط مقابل السماح ل‍طهران بشراء السلع، عبر العراق نفسها، أي أن إيران لن تحول لها الأموال مباشرة من العراق أو من الدول المستوردة للنفط الإيراني”.

وزعم الموقع العبري أنه نقل عن مصدر عراقي مسؤول أن “المباحثات لم تكتمل بعد بسبب عدم التوافق النهائي بعض النقاط، أو أن هذا الاتفاق في مراحله الأولى، والذي يقضي بالسيطرة الأمريكية على كمية النفط الإيرانية المصدرة، وكذلك نوع السلع التي ترغب إيرانفي استيرادها، أي عدم تلقي طهران لأموال النفط، بشكل مباشر”.

وذكر الموقع الإلكتروني العبري أن “إيران اقترحت أن تكون إحدى الدول الأوروبية هي التي تشتري النفط منها مباشرة، ولكن واشنطن رفضت هذا الاقتراح”.