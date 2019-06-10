إسبانيا – سمح نادي ريال مدريد، لظهيره الأيسر البرازيلي مارسيلو، البالغ من العمر 31 عاما، بأن يقرر بنفسه مستقبله،سواء البقاء في أسوار “سانتياغو برنابيو” أو الرحيل.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن مارسيلو سيفقد مركزه في التشكيلة الأساسية، في حال قدوم اللاعب الفرنسي، فيرلاند مندي، مدافع فريق ليون.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرار مارسيلو، الذي يبحث عن دور أكثر أهمية، سيؤثر على مستقبل سيرغيو ريغيلون أيضا، على الرغم من رغبة اللاعب، البالغ من العمر 22 عاما، في البقاء داخل القلعة البيضاء.

وكانت صحيفة “ماركا” قد أكدت في وقت سابق أن ميندي هو الصفقة التالية لريال مدريد، بعد إعلان التعاقد مع المهاجم الصربي لوكا يوفيتش، يوم الثلاثاء الماضي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن ميندي سيوقع على عقد مع الفريق الملكي لمدة 6 سنوات مقبلة، وستبلغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو.

فيما ذكرت تقارير صحفية إمكانية فشل الصفقة بسبب مشاكل صحية للمدافع الفرنسي.

وخضع مندي للفحص الطبي، إلا أنه على ما يبدو لم يرض النادي الملكي، لذا سيضطر لإجراء فحوصات إضافية للاشتباه بوجود التهاب المفاصل المزمن لديه، ويعاني منه منذ أن كان يبلغ من العمر 14 عاما.

المصدر: وكالات