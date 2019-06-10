العراق – أعلن بابا الفاتيكان فرنسيس، أنه يرغب في السفر للعراق العام المقبل في أول زيارة باباوية لهذا البلد على الإطلاق.

وقال البابا فرنسيس أمام ممثلين عن الجمعيات الخيرية التي تساعد المسيحيين في الشرق الأوسط: “تلازمني فكرة ملحة عندما أستذكر العراق، لدي استعداد للذهاب إلى هناك العام المقبل”.

وأدت الحروب والصراعات إلى نزوح المسيحيين عن العراق ودول أخرى بالشرق الأوسط، إذ عانوا من صعوبات خاصة عندما سيطر تنظيم “داعش” على أجزاء كبيرة من بلادهم.

وأراد البابا الراحل يوحنا بولس الثاني عام 2000 زيارة مدينة أور العراقية الأثرية التي يعتقد أنها مسقط رأس النبي إبراهيم الخليل، وكان من المقرر أن تكون الزيارة هي المحطة الأولى ضمن رحلة تشمل العراق ومصر وإسرائيل.

إلا أن المفاوضات بهذا الشأن مع الحكومة العراقية آنذاك، انهارت ولم يتمكن من الذهاب.

المصدر: “رويترز”