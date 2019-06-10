ج افريقيا – تعرّضت صناعة الذهب المتعثرة في جنوب إفريقيا إلى ضربة جديدة، امس بعد أن فقدت مركزها في صدارة منتجي القارة السمراء لصالح منافستها غانا.

وقالت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، إن الدولة التي قادت الإنتاج العالمي للذهب طيلة قرن، واستخرجت نحو نصف السبائك المستخرجة، أصبحت الآن ثالث أكبر منتج للذهب في إفريقيا.

وأوضحت أن الإنتاج يتقلص في ظل استسلام القائمين بالتشغيل للتكاليف الباهظة، والإضرابات المنتظمة والتحديات الجيولوجية المتمثلة في استغلال أعمق مناجم العالم.

في المقابل، نجحت غانا، التي يعود تاريخ صناعة تعدين الذهب فيها إلى القرن التاسع عشر، في الاستفادة من المناجم منخفضة التكلفة، وسياسات أكثر ملائمة ومشروعات التنمية الجديدة.

وأشارت إلى أن عمالقة شركات الذهب في جنوب إفريقيا مثل “أنجلوجولد أشانتي”، و”جولد فيلدز” تحول تركيزها إلى بلدان أخرى، بما في ذلك غانا، حيث المخزونات أرخص وأسهل في التنقيب.

وفي السياق، تقوم شركة “سيبانيي جولد”، وهي مالكة أكبر منجم ذهب متبقٍ في جنوب إفريقيا، بقطع آلاف الوظائف والتنويع لتصبح مجموعة فلزات بلاتينية (معادن نادرة) بينما تكافح لاحتواء التكاليف.

وتشير الصعوبات التي تواجه مناجم الذهب في جنوب إفريقيا إلى انخفاض الإنتاج على الرغم من احتوائه على ثاني أكبر احتياطي في العالم من المعدن، وفقًا لتقديرات هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية.

وتصدرت غانا قائمة الدول الست الكبرى المنتجة للذهب في قارة إفريقيا بإجمالي إنتاج بلغ 158 طنًا في عام 2018، بعد ارتفاع إنتاج المعدن الأصفر فيها بنسبة بلغت 15.33% مقارنة بمثيله لعام 2017 بفضل عمليات التنقيب الجديدة وبدء استخراج الذهب من منجمي “واسا” و”برستيا”.

وجاءت في المرتبة الثانية – حسبما أفادت مجلة “جون أفريك” الفرنسية – جمهورية السودان بإنتاج بلغ 127 طنًا، بينما حلت جنوب إفريقيا في المرتبة الثالثة، متخلية عن موقع الصدارة فى إنتاج الذهب الأفريقى، بإجمالي إنتاج وصل 119 طنًا، بتراجع بلغت نسبته 13.14% مقارنة بإنتاجها للعام 2017.

وحلت مالى فى المرتبة الرابعة، بإنتاج بـ 49 طنًا، تلتها غينيا بإنتاج بـ 47 طنًا، فيما أتت بوركينا فاسو فى المرتبة السادسة بإنتاج بلغ 44 طنًا، في 2018.

الأناضول