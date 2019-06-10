الصين – نما فائض تجارة الصين السلعية الخارجية، بنسبة 45 بالمئة على أساس سنوي، خلال أول 5 شهور من 2019، بحسب بيانات رسمية صدرت الإثنين.

وأوردت مصلحة الجمارك الصينية بيانات، أظهرت أن فائض الميزان التجاري السلعي للصين، بلغ في أول 5 شهور من 2019، نحو 894 مليار يوان (130 مليار دولار).

وارتفعت صادرات الصين السلعية إلى الخارج بنسبة 6.1 بالمئة، على أساس سنوي إلى 6.5 تريليونات يوان (942 مليار دولار)، حتى نهاية مايو/ أيار 2019.

في المقابل، زادت الواردات بنسبة 1.8 بالمئة حتى نهاية مايو الماضي، إلى 5.6 تريليونات يوان (811.5 مليار دولار)، وفق مصلحة الجمارك العامة.

وتصدر الاتحاد الأوروبي (28 دولة)، الشركاء التجاريين للصين، في أول 5 شهور من 2019، بتبادل تجاري بلغ 1.9 تريليون يوان (275.3 مليار دولار)، بزيادة 11.7 بالمئة.

بينما تراجع التبادل التجاري الصيني مع الولايات المتحدة، بنسبة 9.6 بالمئة خلال أول 5 شهور من 2019، إلى 1.42 تريليون يوان (205.7 مليارات دولار).

ونشبت حرب تجارية بين بكين وواشنطن خلال مارس/ آذار 2018 أدت إلى تبادل فرض رسوم على السلع اعتبارا من يونيو/ حزيران 2018.

واتفق البلدان في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، على إجراء مفاوضات للتوصل إلى حلول للمشاكل العالقة بينهما.

الأناضول