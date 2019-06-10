“فيراري” يعتزم الطعن بعد “سرقة” الفوز من فيتل

“فيراري” يعتزم الطعن بعد “سرقة” الفوز من فيتل

كندا – يعتزم فريق “فيراري” الطعن في عقوبة زمنية كلفت الألماني سيباستيان فيتل خسارة سباق جائزة كندا الكبرى ببطولة العالم لسباقات “فورمولا 1” للسيارات، أمس الأحد.

ويرى “فيراري” أن فيتل هو “الفائز الحقيقي” بالسباق وأن المراقبين “سرقوا” الفوز من السائق الألماني.

ورغم عبور فيتل خط النهاية في المركز الأول، إلا أنه عوقب بإضافة 5 ثوان إلى زمنه بسبب عودة غير آمنة إلى الحلبة بعد الخروج عن المسار .

ومع تعرضه للضغط من لويس هاميلتون سائق “مرسيدس” خرج فيتل عن المسار في اللفة 48، وعندما عاد كان أمام السائق البريطاني الذي اضطر للخروج عن مسار الحلبة.

وعبر هاميلتون خط النهاية في المركز الثاني، لكنه فاز بالسباق بسبب هذه العقوبة، وسيكون أمام “فيراري” 96 ساعة لجمع أدلة حيوية، لحسم قرار الطعن.

وعزز هاميلتون صدارته لبطولة السائقين إذ رفع رصيده إلى 162 نقطة متقدما بفارق 29 نقطة على زميله فالتيري بوتاس و62 نقطة أمام فيتل.

المصدر: “رويترز”