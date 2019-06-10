ليبيا – جدد مجلس الأمن الدولي اليوم الاثنين، خلال جلسة عقدها لمناقشة آخر تطورات الأوضاع في ليبيا تفويض الدول الأعضاء لتفتيش سفن يعتقد أنها تنتهك حظر توريد الأسلحة قبالة سواحل ليبيا.

قرار مجلس الأمن هذا يأتي بعد واقعة سفينة الأسلحة التركية التي وصلت إلى ميناء طرابلس يوم 18 مايو 2019 والمدرعات والأسلحة التركية على ظهرها .

ووصلت السفينة التركية التي تحمل إسم أمازون وتحمل علم دولة مالدوفا إلى ميناء طرابلس قادمة من شمال تركيا وقد أبحرت في 21 أبريل 2019 من ميناء ” سامسون التركي ” شمال تركيا وقد تطابق الإسم الظاهر عليها مع بياناتها عند الرسو قبالة ميناء طرابلس ونقطة إبحارها.