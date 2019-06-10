من يتفوق في عدد الألقاب.. ميسي أم رونالدو؟

من يتفوق في عدد الألقاب.. ميسي أم رونالدو؟

إسبانيا – لا تتوقف المقارنة بين قطبي كرة القدم في الوقت الحالي بين الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرتغالي كريستيانو رونالدو، ويتشبث عشاق كلا اللاعبين بأفضلية نجمهم المحبوب على الآخر.

وبمجرد فوز رونالدو أمس بلقب مسابقة دوري الأمم الأوروبية مع منتخب بلده البرتغال، بدأت المقارنات بين عدد ألقاب “الدون” وغريمه ميسي.

ورفع رونالدو عدد الألقاب التي فاز بها سواء مع الأندية التي دافع عن ألوانها، أو مع منتخب بلاده إلى 31 لقبا، مقابل 34 لميسي.

وتوزعت ألقاب رونالدو على الشكل التالي:

مع منتخب البرتغال

كأس أمم أوروبا 2016، ودوري الأمم الأوروبية 2019.

مع الأندية (سبورتينغ لشبونة، مانشستر يونايتد، ريال مدريد ويوفنتوس)

كأس العالم للأندية 4 مرات، ودوري أبطال أوروبا 5 مرات، وكأس السوبر الأوروبي 3 مرات، والدوري الإسباني مرتين، وكأس ملك إسبانيا مرتين، والسوبر الإسباني مرتين، والسوبر البرتغالي مرة واحدة، والدوري الإنجليزي 3 مرات، وكأس الاتحاد الإنجليزي مرة واحدة، وكأس الرابطة الإنجليزية المحترفة مرتين، ودرع الاتحاد الإنجليزي مرتين، والدوري الإيطالي مرة واحدة، والسوبر الإيطالي مرة واحدة.

ألقاب ميسي

لم يتوج ميسي مع المنتخب الأرجنتيني الأول بأي لقب، لكنه أحرز الميدالية الذهبية مع المنتخب الأولمبي في أولمبياد بكين 2008.

مع برشلونة (الفريق الوحيد الذي مثله ميسي)

3 ألقاب في كأس العالم للأندية، و4 ألقاب في دوري أبطال أوروبا، و3 ألقاب في السوبر الأوروبي، و10 ألقاب في مسابقة الدوري الإسباني، و6 في كأس ملك إسبانيا، و8 في السوبر الإسباني.

والمفارقة أن ميسي خسر 4 مباريات نهائية مع الأرجنتين، 3 منها في مسابقة “كوبا أمريكا”، في 2007، 2015 و2016، ونهائي واحد في بطولة كأس العالم 2014، بينما خسر رونالدو مع البرتغال نهائي بطولة كأس أمم أوروبا 2004، حين كان “صاروخ ماديرا” في عنفوانه.

المصدر: eurosport.ru