وزير لبناني سابق يكشف عن الانعكاس الإيجابي الذي أضفاه السوريون على اقتصاد بلاده

وزير لبناني سابق يكشف عن الانعكاس الإيجابي الذي أضفاه السوريون على اقتصاد بلاده

لبنان – كشف وزير البيئة اللبناني السابق وئام وهاب في تغريدة نشرها على حسابه في “تويتر” عن الجوانب الإيجابية لوجود السوريين في لبنان على اقتصاد بلاده.

وقال وهاب، إن السوريين يؤجرون 100 ألف شقة في لبنان، إضافة إلى المساعدات التي تأتي باسمهم، ومستقبلا سيذهب الآلاف للعمل في إعمار سوريا.

وجاءت التغريدة بعد أيام من إعلان وزارة العمل اللبنانية عن إطلاق خطة لمكافحة العمالة ‏الأجنبية غير الشرعية في لبنان، وفي مقدمتها العمالة السورية غير الشرعية.

يشار إلى أن عدد النازحين السوريين في لبنان يقدر بنحو 1.5 مليون نازح في نهاية 2018، منهم 937 ألف شخص مسجل لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.

المصدر: وكالات