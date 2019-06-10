الولايات المتحدة – كشفت مجموعتا “ريثيون” و”يونايتد تكنولوجيز” الأمريكيتان لصناعة الدفاع والطيران، عن توقيعهما اتفاقية اندماج ستنبثق عنها واحدة من أكبر المجموعات العالمية في هذين القطاعين.

وقالت المجموعتان في بيان مشترك إن عملية الاندماج عبر تبادل الأسهم ستنجز في النصف الأول من عام 2020.

وأوضحت المجموعتان أن الكيان الجديد، الذي يجمع بين محفظتي المجموعتين المتكاملتين للغاية، سوف يطلق عليه اسم “ريثيون تكنولوجيز كوربوريشن”.

ومجموعة ريثيون هي عملاق في مجال صناعات الدفاع في حين أن “يونايتد تكنولوجيز” هي مجموعة عملاقة في مجال صناعة الطيران.

وريثيون مشهورة خصوصا بأنها المجموعة المصنعة لصواريخ “توماهوك” المجنحة وصواريخ “باتريوت” المضادة للصواريخ.

أما “يونايتد تكنولوجيز” فمشهورة من جهتها بمحركات “برات أند ويتني” التي تصنعها وتعتبر درة الملاحة الجوية سواء أكانت مخصصة للاستخدام المدني أم العسكري في مقاتلة “أف-35” المتعددة الأدوار والتي تعتبر واحدة من أكثر الطائرات تطورا في العالم.

ويتوقع أن يبلغ إجمالي مبيعات المجموعة الجديدة حوالي 74 مليار دولار في عام 2019.

وذكرت المجموعتان أن مساهمي “ريثيون” سيحصلون على 23348 سهما من أسهم شركة “يونايتد تكنولوجيز” مقابل كل سهم من أسهمهم.

وبمجرد اكتمال صفقة الاندماج، سيمتلك مساهمو “يونايتد تكنولوجيز” 57% من الكيان الجديد في حين سيتملك مساهمو “ريثيون” النسبة المتبقية والبالغة 43%.

المصدر: وكالات