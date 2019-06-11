إيطاليا – توصلت نتائج أبحاث جديدة إلى أن الأكلات المصنّعة والسريعة والأكلات المطبوخة في الميكروويف تزيد احتمالات إصابة الطفل بالحساسية. ويرجع ذلك إلى ارتفاع مستوى السكر والإضافات الكيميائية في الأكلات الجاهزة والحلوى ورقائق البطاطس المصنّعة.

وعُرضت نتائج الدراسة مؤخراً ضمن أعمال المؤتمر السنوي لجمعية أطباء الأطفال الأوروبية، ووجدت نتائجها أن المستويات العالية من المواد الكيميائية في الأطعمة المصنّعة أو المطبوخة داخل أفران الميكروويف من عوامل إصابة الأطفال بالحساسية.

وأجريت الدراسة في جامعة نابولي بإيطاليا، وتم فيها متابعة 61 طفلاً أعمارهم بين 6 و12 عاماً، وتحليل بياناتهم الصحية. وأظهرت النتائج أن أكل الحلوى واللحوم المصنّعة والأطعمة السريعة الغنية بالإضافات والمنكّهات يزيد احتمال إصابة الطفل بالحساسية الغذائية والتنفسية.

وكالات