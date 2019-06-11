ليبيا – جدد رئيس الرئاسي فائز السراج خلال اجتماعه مع المبعوث الأممي غسان سلامة تأكيده بأن حكومة الوفاق ستستمر في مقاومة ودحر ما وصفه بـ” العدوان ” (تقدم القوات المسلحة إلى طرابلس).

السراج أضاف بأنه وحكومته لن يتنازلوا عما وصفها بـ” معركة بناء الدولة المدنية “، مضيفاً بأن استئناف العملية السياسية مرهون بوضع قواعد جديدة لهذا المسار، والا يكون حكراً على أي فرد أو مجموعة.

من جانبه أكد غسان سلامه بأن المجتمع الدولي يدرك بان لا حل عسكري للازمة الليبية، كما أعلن رفضه التام لأي اعتداء على المدنيين والمنشآت المدنية الذي يشكل انتهاكاً خطيراً للقانون الإنساني الدولي بحسب مكتب السراج الاعلامي.

يشار إلى أن قوات الوفاق المدعومة بعدد من المطلوبين محلياً ودولياً قد حشدت اليوم الثلاثاء بحسب مصدر عسكري لهجوم هو الأكبر في محاولة منها لاستعادة مطار طرابلس العالمي من القوات المسلحة التي دخلته منذ شهر ابريل الماضي دون ان تحقق أي نتيجة وسقط من أفرادها 17 قتيل بحسب الحصيلة الأولية وعشرات الجرحى حسب المصدر.