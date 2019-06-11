فيينا – ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء مقتدية بصعود الأسواق المالية ومتلقية الدعم من توقعات بأن أوبك وحلفائها سيُبقون على قيود الإمدادات.

وبحلول الساعة 0630 بتوقيت جرينتش، بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي برنت لشهر أقرب استحقاق 62.71 دولار للبرميل مرتفعة 42 سنتا أو 0.7 بالمئة مقارنة مع سعر إغلاق يوم الاثنين.

وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.85 دولار للبرميل مرتفعة 59 سنتا أو 1.1 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة.

ونزلت الأسعار نحو واحد بالمئة في الجلسة السابقة وتراجعت العقود الآجلة للخام بنحو 20 بالمئة من ذرى 2019 التي سجلتها في أواخر أبريل نيسان، منخفضة بفعل تراجع اقتصادي واسع النطاق بدأ في التأثير على استهلاك النفط.

ويقول متعاملون إن العقود الآجلة للخام ارتفعت يوم الثلاثاء بفعل صعود الأسواق المالية بصفة عامة وبعد أن خففت بكين قواعد تمويل لوقف تراجع الاقتصاد.

وعلى جانب الإنتاج، قالت روسيا يوم الاثنين إنها قد تؤيد تمديد تخفيضات الإمدادات السارية منذ يناير كانون الثاني، محذرة من أن أسعار النفط قد تهبط إلى 30 دولارا للبرميل إذا ضخ المنتجون نفطا أكثر من اللازم.

وتكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وبعض المنتجين المستقلين بما في ذلك روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك+، الإمدادات منذ بداية العام لدعم الأسعار.

ومن المقرر أن تجتمع أوبك+ في أواخر يونيو حزيران أو أوائل يوليو تموز لاتخاذ قرار بشأن سياسة الإنتاج لبقية العام.

رويترز