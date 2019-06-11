لبنان – وضعت المطربة هيفاء وهبي، لافتة مكان صورة البروفايل على تطبيق “واتس أب”، الخاص بها، والتي كانت تعتاد أن تضع من خلالها أحدث صورها، حملت مقولة “رجاء عدم الإزعاج”.

ويأتي هذا بعد إعلان خبر مرضها، إذ فاجأت هيفاء جمهورها، بإعلان مرضها منذ عدة أيام، من خلال تغريدة عبر “تويتر”، قالت فيها: “عيد مبارك، ينعاد على الجميع.‏ أعتذر عن غيابي وعدم مشاركتي بأي عمل فنّي أو ظهور إعلامي بسبب وعكة صحيّة أتعرض لها منذ أكثر من شهر.. خلوني بصلواتكم، وإن شاء الله أعود لكم قريبا، الحمدلله على كل شيء”.

وهو ما أثار القلق لدى جمهور هيفاء ليخرج مدير أعمالها ويؤكد إصابة هيفاء بمرض، وأنها في طريقها للتحسن لكنها تحتاج لفترة راحة.