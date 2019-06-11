ليبيا – إتهم عميد بلدية سرت مختار المعداني حكومة الوفاق بالمماطلة في صرف التعويضات، مشدداً على أنه راجع السلطات ولم يجد أي إجابات شافية أو أسباب مقنعة للتأخير في ظل استمرار معاناة نحو ثلاثة آلاف أسرة.

المعداني أكد وفقاً لصحيفة “العرب اللندنية” إلى أن المجلس الرئاسي وحكومته لم يقدما أي مبالغ مالية للأسر أصحاب المساكن التي دمرت جراء الحرب على داعش في 2016 والتي وصفها بـ”المنكوبة” رغم وعوده وزياراته المتكررة.

وأشار إلى أن كل الإجراءات الفنية والإدارية المتعلقة بملف حصر المساكن المدمرة والمتضررة موجودة لدى المجلس الرئاسي ووزارة الإسكان وجهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق منذ شهور.

يشار إلى أن تصريحات المعداني جاءت بعد أيام على تنظيم أهالي مدينة سرت وقفة احتجاجية في حي الجيزة البحرية الذي دمر بالكامل خلال الحرب وطالبوا السلطات بصرف تعويضات.