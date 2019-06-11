ليبيا – أعلنت بلدية طرابلس المركز بأن مياه البحر قبالة سواحل حدودها الإدارية غير صالحة لسباحة أو الصيد.

بلدية طرابلس أوضحت في بيان لها بأنها كلفت فريق الإصحاح البيئي ومهندسي البلدية بتركيب اللافتات الإرشادية الدالة على عدم صلاحية المياه للسباحة أو الصيد، كاشفةً على أن نتائج تحاليل عينات مياه البحر لاماكن مختلفة على طول الشاطئ المطل للبلدية أظهرت وجود مؤشرات التلوث بمياه الصرف الصحي في كل العينات التي تم تحليلها في مختبرات عامة وخاصة.

تتطلب عرض الشرائح هذه للجافا سكريبت.

وطالبت البلدية المواطنين الذين يذهبون هذه الأيام إلي أماكن الاصطياف بالتجاوب والتعاون في سبيل المصلحة العامة وحفاظاً على صحة وسلامة المواطن.