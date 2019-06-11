المغرب – كشف الاتحاد المغربي لكرة القدم القائمة النهائية لمنتخب “أسود الأطلس” لخوض غمار نهائيات كأس أمم إفريقيا المقررة في مصر خلال الفترة من 21 يونيو الجاري وحتى الـ19 من الشهر المقبل.

واستقر هيرفي رونارد المدير الفني الفرنسي لمنتخب المغرب على 23 لاعبا وهم:

في حراسة المرمى: منير المحمدي (ملقا الإسباني)، وياسين بونو (جيرونا الإسباني)، وأحمد التكناوتي (الوداد البيضاوي).

في خط الدفاع: مروان دا كوستا (اتحاد جدة السعودي)، غانم سايس (وولفرهامبتون الإنجليزي)، عبد الحميد يونس (استاد ريم الفرنسي)، مهدي بنعطية (الدحيل القطري)، أشرف حكيمي (بوروسيا دورتموند الألماني)، نصير مزراوي أياكس أمستردام الهولندي) ونبيل درار (فنربخشة التركي).

في خط الوسط: كريم الأحمدي (اتحاد جدة السعودي)، يوسف أيت بن ناصر (سانت إيتيان الفرنسي)، المهدي بوربيعة (ساسولو الإيطالي)، مبارك بوصوفة (الشباب السعودي)، يونس بلهندة (غالطة سراي التركي)، فيصل فجر (كان الفرنسي)، نور الدين أمرابط (النصر السعودي)، حكيم زياش (أياكس الهولندي)،

وسفيان بوفال (سيلتا فيغو الإسباني).

في خط الهجوم: عبد الرازق حمد الله (النصر السعودي)، خالد بوطيب (الزمالك المصري)، أسامة إدريسي (ألكمار الهولندي) ويوسف النصيري (ليغانيس الإسباني).

ويستهل المنتخب المغربي مشوراه في كأس أمم إفريقيا يوم 23 من الشهر الجاري، بمواجهة ناميبيا، لحساب الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة، ثم يلاقي كوت ديفوار في الجولة الثانية يوم الـ28 من يونيو الحالي،على أن يختتم “أسود الأطلس” مبارياتهم في المجموعة بمواجهة جنوب إفريقيا في الأول من يوليو المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخب المغربي توج باللقب الإفريقي مرة واحدة في تاريخه، وكان ذلك في العام 1976.

المصدر: Fédération Royale Marocaine