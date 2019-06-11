عمان – أكد عاهل الأردن الملك عبد الله الثاني، الثلاثاء، على موقف بلاده الثابت تجاه القضية الفلسطينية، لافتا إلى أن التنسيق بهذا الشأن مستمر مع الفسطينيين ومختلف الأطراف الدولية.

جاء ذلك خلال لقائه مع شخصيات سياسية وإعلامية، اليوم، وفق بيان للديوان الملكي، تلقت الأناضول نسخة منه.

وحسب المصدر ذاته، “تناول الملك عبد الله، خلال اللقاء، مشاركة الأردن في القمتين العربية والإسلامية في مكة المكرمة مؤخرا، والتي تم التأكيد خلالهما على مواقف الأردن الثابتة تجاه القضايا العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية”.

وشدد ملك الأردن على موقف بلاده “الثابت تجاه القضية الفلسطينية والقدس ودعم الأشقاء الفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة”.

وفي ذات السياق، أشار إلى “التنسيق الأردني الفلسطيني المستمر، وكذلك مع مختلف الأطراف الدولية”.

كما أكد أن “الأردن مستمر في تأدية دوره الديني والتاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، من منطلق الوصاية الهاشمية على هذه المقدسات”.

وياتي لقاء الملك عبد الله، بحسب بيان الديوان، مع السياسيين والإعلاميين في إطار سلسلة اللقاءات التي يعقدها مع مختلف الفعاليات بهدف تبادل الأفكار والآراء واطلاعهم على مستجدات الأوضاع على المستويين المحلي والإقليمي.

ويترقب العالم الإعلان الإمريكي عن “صفقة القرن” التي تهدف وفق أصحابها لحل النزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وسط تسريبات لبعض بنودها بأنها تسعى لتصفية القضية الفلسطينية.

الأناضول