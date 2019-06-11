ليبيا – قال الناطق الرسمي باسم القوات البحرية التابعة للمجلس الرئاسي أيوب قاسم إن دعوة وزيرة الدفاع الإيطالية إليزابيتا ترينتا لاستعادة كامل مهام عملية صوفيا البحرية تنسجم مع توجهات البحرية الليبية.

قاسم أوضح في تصريحات خاصة لقناة “ليبيا روحها الوطن” اليوم الثلاثاء أن عملية صوفيا تقوم على تدريب كوادر البحرية الليبية كما تعمل بعيدا عن الساحل الليبي.

وأكد قاسم أن القوات البحرية لن تسمح بعودة المنظمات الدولية للعمل قبالة السواحل الليبية حتى لا تعود موجة الهجرة غير الشرعية والقوارب التي تحمل على متنها آلاف المهاجرين،بحسب تعبيره.