لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية

لافروف: على روسيا وأمريكا الإعلان عن عدم جواز الحرب النووية

موسكو – أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن روسيا والولايات المتحدة بحاجة لتبني بيان مشترك على أعلى المستويات حول عدم جواز إطلاق أي صراع نووي.

وقال لافروف متحدثا في ندوة “قراءات بريماكوف” الخامسة في موسكو اليوم: “من المهم للغاية أن تهدئ روسيا والولايات المتحدة بقية العالم وتتبنيان بيانا مشتركا على أعلى مستوى بأنه لا يمكن كسب الحرب النووية وبالتالي فهي غير مقبولة وغير جائزة أبدا”.

واستذكر الوزير الروسي أن قادة الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة الأمريكية أدلوا في وقت واحد بتصريحات من هذا القبيل مرتين.

وقال لافروف: “لا نفهم سبب استحالة إعادة تأكيد هذا الموقف في الظروف الحالية. مقترحاتنا قيد النظر من قبل الجانب الأمريكي”.

وتكرس قراءات بريماكوف لعام 2019 للاحتفال بالذكرى التسعين لميلاد الدبلوماسي الروسي وزير الخارجية ورئيس الوزراء الراحل، يفغيني بريماكوف.

المصدر: نوفوستي