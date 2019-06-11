إسبانيا – ذكرت صحيفة “آس” الإسبانية أن برشلونة لا يستطيع الإعلان عن أي صفقة جديدة في الميركاتو الصيفي قبل الأول من يوليو القادم، لأن النادي لا يريد أن يواجه خطر عدم موازنة الميزانية بأكملها.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أن برشلونة سيقوم بالإعلان عن حسم الصفقات المنتظرة للفرنسي أنطوان غريزمان والهولندي ماتياس دي ليخت في بداية الشهر القادم، إذ سينخفض الشرط الجزائي في عقد النجم الفرنسي إلى 120 مليون يورو بحلول ذلك الموعد.

ولم يبرم نادي برشلونة أي صفقة حتى الآن على عكس ما يقوم به غريمه التقليدي ريال مدريد إذ نجح بإبرام أربع صفقات حتى الآن.

وتحدثت عدة تقارير صحفية اليوم الثلاثاء، أن برشلونة توصل لاتفاق نهائي مع النادي الهولندي آياكس أمستردام بشأن التعاقد مع دي ليخت، ولم تتبق سوى موافقة اللاعب.

وأنهى برشلونة موسمه بالتتويج فقط بلقب الدوري الإسباني، وخسر نهائي كأس الملك أمام فالنسيا، وخرج من نصف نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي في اللقاء التاريخي الشهير الذي انتهى برباعية نظيفة.

ويتفق الجميع بعد انتهاء الموسم، على أهمية تعاقد برشلونة مع أكثر من صفقة، لتعزيز صفوف البلوغرانا قبل بداية الموسم الجديد.

المصدر: وكالات