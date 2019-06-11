مصر.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في شحنة تفاح سورية (صور)

مصر.. ضبط كمية كبيرة من المخدرات في شحنة تفاح سورية (صور)

مصر – تمكنت الجمارك ومكافحة المخدرات بميناء دمياط في مصر، من ضبط كمية كبيرة من مخدر الحشيش والأقراص المخدرة قادمة من سوريا.

وذكرت مصادر إعلامية مصرية أنه تم “بناء على معلومات وإخباريتين سريتيين مقدمتين من الإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية بمحاولة شركة “ه ت” إدخال أصناف ممنوعه ضمن مشمول حاويتين واردتين من سوريا، تم تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة”.

وأضافت المصادر أنه “بكشف الحاوية الأولى تبين وجود 2400 عبوة بوزن 480 كيلو حشيش و5498000 قرص كيبتاغون مخبأة أسفل ثمار التفاح، وفي الحاوية الثانية تبين وجود 6930 عبوة بوزن إجمالي قدره طن واحد و386 كيلو حشيش”.

المصدر: RT