اليابان – أغلق المؤشر نيكي القياسي مرتفعا في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الثلاثاء مع ارتفاع الأسهم المرتبطة بالدورة الاقتصادية بما في ذلك شركات التصدير بفضل ضعف الين بينما سجلت أسهم الشركات الدفاعية أداء دون السوق.

وصعد المؤشر نيكي 0.3 بالمئة ليغلق عند 21204.28 نقطة وكان قد أغلق الاثنين مرتفعا 1.2 بالمئة.

ويوم الاثنين، تعافت الأسهم اليابانية لتتخطى مستوى 21000 نقطة وسجلت أعلى مستوى في أسبوعين، وتشجع المشترون بفضل آمال بخفض أسعار الفائدة الأمريكية وحالة الارتياح التي سادت بعدما سحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم على واردات من المكسيك.

وذكر اقتصاديون أن المستثمرين يترقبون المزيد من المؤشرات بشأن السياسة النقدية الأمريكية من اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يومي 18 و19 يونيو حزيران فضلا عن تطورات الحرب التجارية الامريكية الصينية قبل قمة مجموعة العشرين التي تُعقد أواخر الشهر الجاري.

وقال ترامب يوم الاثنين إنه مستعد لفرض رسوم جديدة على واردات من الصين إذ لم يتمكن من إحراز تقدم في محادثات التجارة مع الرئيس الصيني شي جين بينغ في قمة مجموعة الشهرين هذا الشهر.

وتلقت الشركات المالية الدعم من ارتفاع عوائد السندات الأمريكية، وارتفع سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 1.5 بالمئة وصعد سهم مجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 1.2 بالمئة.

كما ارتفعت أسهم شركات التصدير مع صعود الدولار 0.2 بالمئة إلى 108.65 ين.

وكسب سهم طوكيو إلكترون 2.4 بالمئة وزاد سهم تي.دي.كيه كورب 1.8 بالمئة وارتفع سهم ياسكاوا إلكتريك كورب 3.4 بالمئة.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 بالمئة ليصل إلى 1561.32 نقطة.

رويترز