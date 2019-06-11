انجلترا – مسألة طالما حيرت العلماء وهي كيف لرضيع ان ينمو ويتغذى مدة شهور بلا مادة الحديد التي هي مركز النمو والصحة وبالخصوص نمو الاعضاء الحيوية والحساسة .

فقام العلماء بعدة تجارب ودراسات وتحاليل منها

– قاموا بتحاليل عالمية على مستوى النساء ووجد نفس النتيجة ” حليب كل نساء الارض خالي بالكامل من الحديد ”

– أرادو فهم لماذا خالي من الحديد و لماذا الطفل ينمو بلا حديد ؟

– بعد سنوات من الدراسات وجدو ان الأم لا يجب ان تعطي بتاتا الحديد لطفلها لانه ليس في حالة هضمية تسمح له بالتعامل مع الحديد ..هذا من جهة

ووجدوا ان الام تكون بحاجة للحديد لتعويض فقر الدم الذي اصبحت تعانيه اثناء الحمل …هذا ما يخص الأم وسلامتها …

– والاعجب والاغرب هو هذا الرضيع ليست له الصحة الكافية لهضم الحديد. اذا من أين يأتيه الحديد و كيف يحصل عليه وهو لا يشرب إلا حليب الأم الخالي من الحديد؟

– من بعد عدة نظريات كلها فاشلة تم الكشف اخيرا عن السر. على انه الطُّحال (la rate) الموجود بالرضيع يستجمع الحديد كمخزون في الفترة التي يكون فيها الطفل في بطن امه ”’ وما حير الباحثين هو هذا الطحال جامع كمية حديد تكفي لمدة سنتين كاملة على مدار تحقيق الاحتياجات كل ٢٤ ساعة

والشيء الذي حير العلماء : هو ان الرضيع احتفظ فقط بالنسبة التي يحتاجها بشكل دقيق دون اي افراط يسبب لأمه نزيفا او نقص فيتامينات او فقرا في الحديد وتوصلوا الى ان الطحال هو الذي يزود الطفل الرضيع بالحديد بنسب محددة ….